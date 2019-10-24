شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يقدم واجب العزاء للثنائى سعفان الصغير وباهر المحمدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم فريق الإسماعيلى بقيادة صبرى المنياوى مدير الكرة، واجب العزاء للثنائى باهر المحمدى كابتن الفريق فى وفاة عمه ولسعفان الصغير مدرب حراس المرمى فى وفاة شقيقه .

وغاب الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق ومعاونيه سرديجان تيكيجاسكى المدرب العام وبويان ستماتوفيتش مخطط الإحمال عن الذهاب مع الفريق لتقديم واجب العزاء لارتباطهم بموعد الطائرة المتوجهة لصربيا قضاء إجازة لمدة أسبوع .

وكان الإسماعيلى قد واجه ظروف صعبة قبل مواجهة الجزيرة الاماراتى فى ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية والتى فاز بها بهدفين دون رد، حيث تلقى سعفان الصغير نبأ وفاة شقيقه قبل المباراة ليغادر لحضور مراسم الجنازة وتشييع الجثمان وعاد لقيادة الاحماء للحراس قبل المباراة ثم توجه لتقبل العزاء وحرص اللاعبين والجهاز الادارى على الذهاب لبيته لمسانده فى محنته.

فيما تلقى باهر المحمدى كابتن الفريق نبأ وفاة عمه ليدخل فى نوبة بكاء شديدة نظراً لقربه من الراحل الذى يعد والده الروحى وحرص اللاعب على الخروج من المعسكر لإلقاء النظرة الاخيرة على عمه وحضور مراسم الجنازة ثم عاد وشارك فى اللقاء وتوجه الفريق والجهاز الادارى والفنى لبيته لتقديم واجب العزاء فى مصابه .