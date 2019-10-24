شكرا لقرائتكم البدري يطلب إقامة معسكر الفراعنة لمباراتي كينيا وجزر القمر بالقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، اتحاد الكرة ضرورة إقامة معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم افريقيا 2021 داخل القاهرة. يأتى طلب حسام البدرى بإقامة المعسكر بالقاهرة رغم اقتراب المباراة من ستاد برج العرب بالإسكندرية، إلى أن المدير الفنى للفراعنة يرغب فى إقامة المعسكر والمباراة بالقاهرة خاصة وأن المنتخب سيطير إلى جزر القمر فى اليوم التالى لمباراة كينيا. يذكر أن منتخب مصر لعب مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى وفاز بهدف نظيف سجله حمدى فتحى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البدري يطلب إقامة معسكر الفراعنة لمباراتي كينيا وجزر القمر بالقاهرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.