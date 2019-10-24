هدف محمد صلاح يضع الفرعون فى قائمة هدافي دوري ابطال اوروبا...

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جدة - عمرو شويل هدف محمد صلاح يزيد تألق الفرعون



هدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أمس الأربعاء، فى شباك جينك البلجيكي، وضع الفرعون المصري فى المركز الرابع بقائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

هدف محمد صلاح رفع رصيده التهديفي بدوري الابطال



هدف محمد صلاح أمس فى جينك البلجيكي رفع رصيد نجم ليفربول الإنجليزي إلى 3 أهداف فى دوري ابطال اوروبا بعد مرور 3 جولات على دور المجموعات.

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هدف محمد صلاح فى جينك، أمن موقف ليفربول فى مباراة الأمس ليحقق فوز عريض بنتيجة 4/1 ويحافظ على المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة عن نابولي الإيطالى متصدر الترتيب، بينما جاء سالزبورج النمساوي في المركز الثالث بـ3 نقاط وأخيرًا جينك بنقطة واحدة.

هدف محمد صلاح يضعه رابعا فى ترتيب الهدافين



ونجح إيرلينج هالالند لاعب سالزبورج فى تصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله 6 أهداف، يليه النجم البولندي ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ برصيد 5 أهداف، ثم 4 لاعبين فى المركز الثالث برصيد 4 أهداف وهم سترلينج وجنابري وهاري كين وأورزيتش ثم 6 لاعبين فى المركز الرابع برصيد 3 أهداف وهم محمد صلاح ومبابي وميرتينز وسون وإيكاردي وديباي.