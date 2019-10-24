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رونالدو يفاجئ نجله جونيور قبل مباراة يوفنتوس وميلان

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اسماء السيد - حرص النجم البرتغالي ، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على تقديم الدعم لنجله جونيور، وذلك قبل المباراة التي سيخوضها نجله مع فريق الناشئين في اليوفي ضد نظرائهم في ميلان.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رونالدو توجه إلى ملعب المباراة رفقة صديقته جورجينا رودريغيز، من أجل مساندة ودعم جونيور خلال المباراة.

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كما نشرت الصحيفة الإيطالية صورة لرونالدو وهو يلتقط صورة جماعية مع ناشئي يوفنتوس وميلان.

يشار إلى أن نجل رونالدو الأكبر كريستيانو رونالدو جونيور، يسير هو الأخر على خطى والده، حيث انضم الطفل المولود في حزيران/يونيو 2010، الى مركز الإعداد الخاص بنادي يوفنتوس، مع انتقال والده الصيف الماضي من الإسباني إلى بطل إيطاليا.

وكان رونالدو قد قال عن نجله في تصريحات سابقة "إنه مثلي عندما كنت صغيرا (...) هو منافس. ويكره الخسارة".

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