شبيه ميسي الإيراني يخطف الأضواء في عمان

اسماء السيد - يواصل الشاب الإيراني رضا برستش، خطف الأنظار في مواقع التواصل الاجتماعي وبين عشاق كرة القدم، بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.
الشاب الإيراني شوهد هذه المرة في سلطنة عمان، حيث تم تداول مقطع فيديو له وهو يتجول في أحد شوارع السلطنة، في حين سارع البعض لالتقاط الصور التذكارية معه.
وهناك شبه كبير بين الشاب الإيراني وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مستوى ملامح الوجه وتسريحة الشعر والعينين والذقن.
يشار إلى أن الشاب الإيراني كان قد ذاع صيته عام 2017، بسبب الشبه الكبير بينه وبين ميسي، ما دفع وسائل الإعلام العالمية لإجراء مقابلات معه.
ويقول رضا برستش البالغ من العمر 27 عاماً: "الأهل والأصدقاء أطلقوا عليّ اسم ميسي، نظراً للتشابه الكبير بيننا، هذا التشابه حقق لي شهرة كبيرة داخل المجتمع الإيراني خصوصا بين مشجعي كرة القدم".
ويضيف "أتعرض دائما لهذا التعليق باستغراب (كم أنت تشبه ميسي)، الكل يناديني باسم ميسي"، مشيرا إلى أن موظفي الطائرات المدنية الإيرانية يجلسونه في مقاعد الدرجة الأولى في مقدمة الطائرة لاعتقادهم أنه ميسي.
شاهد الفيديو:
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