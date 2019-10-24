Time Sport ↩️ اليوم الزمالك

قناة “تايم سبورت” اعرف طريقة تشغيل قناة Time Sport او اضبط تردد قناة “تايم سبورت”، نقلت قناة تايم سبورت كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، تعرف على طريقة تشغيل قناة Time Sport يبحث عشاق الكرة في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي عن القنوات المفتوحة التي نقلت مباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية التي اقيمت في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، ونقدم لكم في السطور القادمة تردد قناة تايم سبورت الجديدة التي تم إطلاقها خصيصًا لتغطية البطولة وتبث القناة عبر قمر نايل سات الصناعي .

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مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

فريق الزمالك يواجة اليوم جينيراسيون فوت السنغالي، في اطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في مباراة إياب دور الـ32 بالدوري اليوم الخميس ٢٤ أكتوبر 2019،

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