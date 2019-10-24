شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مريم مصطفى نجمة الطائرة: نفسى أكون إعلامية.. وبحب سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم هى مريم مصطفى نجمة فريق الكرة الطائرة بالأهلى، فكان معها الحوار التالى:

مريم مصطفى ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ السفر.. بحب السفر جدا سواء داخل مصر أو خارجها. ما الأكلة التى تتميزين فى تقديمها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى تقديمها؟ المكرونة بكل أنواعها.

مريم تتألق فى السواريه من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ أحمد عز Advertisements من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ عمرو دياب.. بحب أسمع كل ألبوماته.

مريم مصطفى ووالدتها هناء حمزة لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ نفسى أكون إعلامية مثل والدتى هناء حمزة. لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ اه ممكن.. علشان دى أكثر حاجة بتضايقنى.

لاعبة طائرة الاهلى مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ سعاد حسنى طبعا.. نجمة شاملة وبحبها جدا. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال.. بحكم حياتى الرياضية.

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