شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل لـ "سوبر كورة": رفضت الزمالك لأنى أهلاوى.. وأنتظر عدالة البدرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ كبير ومشوار من التألق لأحمد عادل عبد المنعم مع الساحرة المستديرة، سواء فى صفوف النادى الأهلى، الذى قضى داخل جدرانه معظم فتراته الكروية قبل أن ينتقل لصفوف مصر المقاصة فى الموسم الماضي.
أحمد عادل لا يحظى بفرصة المشاركة هذا الموسم، رغم تألقه بقميص الفريق الفيومى الموسم الماضى، الأمر الذى وضع العديد من علامات الاستفهام حول السبب الحقيقى وراء تجميده، لنقرر التوجه لسؤال الحارس الدولى لمعرفة حقيقة وجود خلافات بينه وبين ناديه وصحة الأنباء باقتراب رحيله لأحد الأندية الخليجية فى الميركاتو الشتوى المقبل، وجاءت إجابات أحمد عادل حاسمة.
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