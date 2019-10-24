شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يطلب إقامة مباراة المنتخب أمام كينيا فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من اتحاد الكرة إقامة معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 فى القاهرة. يأتى طلب حسام البدرى بإقامة المعسكر بالقاهرة رغم اقتراب المباراة من استاد برج العرب بالإسكندرية، إلا أن المدير الفنى للفراعنة يرغب فى إقامة المعسكر والمباراة بالقاهرة، خاصة أن المنتخب سيطير إلى جزر القمر فى اليوم التالى لمباراة كينيا. يذكر أن منتخب مصر لعب مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى وفاز بهدف نظيف سجله حمدى فتحى.

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