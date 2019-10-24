شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج يغادر إلى صربيا لقضاء إجازة بعد فوز الإسماعيلى على الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر ميودراج يسيتش، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، ومعاوناه سرديجان تيكيجاسكى المدرب العام وبويان ستماتوفيتش مخطط الاحمال القاهرة مساء أمس متوجهين إلى صربيا لقضاء إجازة بعد نهاية مباراة الجزيرة الإماراتى.

ومن المقرر أن يعود ميودراج ومعاوناه إلى الإسماعيلية مساء الأربعاء المقبل لقيادة الدراويش فى أول مران بعد الإجازة والمقرر له الخميس المقبل.