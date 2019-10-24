ميودراج يغادر إلى صربيا لقضاء إجازة بعد فوز الإسماعيلى على الجزيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر ميودراج يسيتش، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، ومعاوناه سرديجان تيكيجاسكى المدرب العام وبويان ستماتوفيتش مخطط الاحمال القاهرة مساء أمس متوجهين إلى صربيا لقضاء إجازة بعد نهاية مباراة الجزيرة الإماراتى.
ومن المقرر أن يعود ميودراج ومعاوناه إلى الإسماعيلية مساء الأربعاء المقبل لقيادة الدراويش فى أول مران بعد الإجازة والمقرر له الخميس المقبل.
أحرز بنسون شيلونجو هدف التقدم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".
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