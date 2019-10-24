سوبر كورة.. 7 حراس ينافسون الشناوى على حماية عرين الفراعنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات واضحاً فى المنتخب الوطنى أن حسام البدرى المدير الفنى الجديد يعتمد على محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى أساسيا فى عرين الفراعنة خلال الفترة المقبلة، لكن من متابعة الدورى والفرق وسخونة المنافسة هناك بعض الحراس سيزاحمونه على حماية عرين الفراعنة خلال الفترة المقبلة.
ويقدم محمد الشناوى حارس الأهلى والمنتخب مستوى متميزا خلال هذا الموسم، ولم تتلق شباكه سوى هدف وحيد أمام أسوان فى 3 لقاءات بالدورى ولقاءين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهو ما يؤكد أن الحارس يسير بخطى ثابتة نحو استمرار التألق هذا الموسم أيضا.
لمعرفة الـ7 حراس الذين قد يزاحمونه على عرين المنتخب اضغط هنا
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