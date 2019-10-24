شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حافظ يعتذر عن تدريب بطل المصارعة بسبب العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر أشرف حافظ، المدرب السابق لكرم جابر وسكرتير اتحاد المصارعة السابق، عن تولى تدريب حسن حسن لاعب المنتخب، خلال رحلته فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال أشرف حافظ، فى تصريحات خاصة، إنه تلقى خطابا يوم 1 أغسطس من اتحاد المصارعة يطلبون منه تولى تدريب حسن حسن لاعب المنتخب والسفر معه بعد 3 أيام من إرسال الخطاب للمشاركة فى بطولة العالم، وهذا أمر غير منطقى، لأن اتحاد اللعبة يعرف جيدا أن تولى تدريب لاعب يعنى توقيع عقد، وهذا كان أزمة منذ سنوات مع المجلس السابق عندما طٌلب منى تدريب بعض اللاعبين فى المنتخب.

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وأضاف حافظ، لا مانع من تدريب اللاعب ومساعدته على التأهل لأولمبياد طوكيو، لكن من المنطقى توقيع عقد بينى وبين الاتحاد ليكون الأمر بصورة رسمية، إلا أن الاتحاد لم يفعل ذلك، وكان هذا سبب اعتذارى عن تدريب اللاعب.

وأشار سكرتير الاتحاد السابق إلى أن حسن حسن "معذور" فيما يحدث معه، فهو يريد أن يبدأ فترة الإعداد فى ظل وجود راعى، ولا ينقصه سوى مدرب وخطة إعداد، وأنا شخصيا مستعد لتدريبه حالة قيام الاتحاد بتوفير عقد رسمى.

كان حسن حسن لاعب منتخب المصارعة قد شكا من تجاهل الاتحاد توفير مدرب له ، و وضع خطة إعداد للبطولات المؤهلة للأولمبياد ، فى الوقت الذى قال فيه رئيس الاتحاد أن اللاعب يرفض أِشرف حافظ ويرغب فى وجود مدرب اخر .