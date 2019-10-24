شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد التئام كسر وجه مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مروان محسن ، مهاجم النادي الأهلي ، على القناع الخاص الذى سيرتديه فى التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه لكسر فى عظمة الوجه مؤخراً وبالتحديد خلال مواجهة سموحة ببطولة الدورى العام.

وأكد الجهاز الطبى بالأهلي أنه على الرغم من وصول القناع الخاص، إلا أن المهاجم الدولى ما زال غير جاهز تماماً فى ظل عدم التئام الكسر بشكل كامل، وهو شرط الجهاز الطبى لعودته للتدريبات والمباريات بصورة طبيعية.

وأضاف الجهاز الطبى أن اللاعب يحتاج فترة من أسبوع إلى 10 أيام لالتئام كسر الوجه بشكل كامل، وذلك بعد مرور 4 أسابيع على تاريخ الإصابة.

Advertisements

ويأتى توقف الدورى بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبى فى مصلحة مروان محسن الذى سيكون جاهزا مع استئناف مباربات الدورى الممتاز، حيث يخوض الأهلى أول لقاء له يوم 25 نوفمبر المقبل، وهو ما يعنى أن مهاجم الأحمر سيكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات من حيث التئام الكسر فى الأنف.

مروان محسن تعرض للإصابة بكسسر فى الأنف فى أولى مباريات الأهلى فى الدورى الممتاز امام سموحة والتى أنتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف أحرزه رمضان صبحى باسيست من مروان محسن قبل إصابته وخروجه من الملعب.