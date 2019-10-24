شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عماد متعب يبدأ أولى خطوات العمل الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عماد متعب ، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أولى خطوات العمل الإدارى، حيث كان القناص من المرشحين للعمل فى جهاز المنتخب كمدير للكرة قبل تعيين محمد بركات.

ويأمل هداف الأهلى السابق فى تجهيز نفسه للاستعداد لأى منصب إدارى يعرض عليه، مفضلا العمل الإدارى على التدريب.

وقال عمرو محب الذى يعمل حالياً مترجماً للمدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إن متعب واحد من نجوم الكرة المصرية التاريخيين، مشدداً على أنه أحد النماذج الواعدة القادرة على ثقل موهبتها الكروية بالتعليم.

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