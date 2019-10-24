شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على عندليب الزملكاوية يحتفل بعيد ميلاده الـ46 اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل عبدالحليم على الهداف التاريخى لفريق الزمالك، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ46، حيث يعد من مواليد 24 أكتوبر 1973.
ولُقب عبد الحليم بـ"العندليب" وهو الهداف الأول للزمالك على مدى تاريخه، وانضم له قادمًا من نادى الشرقية للدخان.
ويملك العندليب العديد من الإنجازات مع الزمالك والمنتخب الوطنى، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الحائز على كأس بطولة أمم أفريقيا 2006، التى أقيمت فى مصر.
واشتهر العندليب بالرقم 24 مع الزمالك، وأعلن اعتزاله كرة القدم فى 27 يونيو 2009، وسجل 138 هدفا مع الزمالك من أصل 339 مباراة شارك به.
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