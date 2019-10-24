شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواجه نادي الزمالك، مساء اليوم، نظيره السنغالي جينيراسيون فوت في إياب الدور 32 من دوري أبطال أفريقيا، على أرض ستاد السلام.

وستنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً وسيقودها الحكم الكاميروني أليوم نيانت، فيما سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة «أون سبورت»، بتعليق حاتم بطيشة.

يذكر أن الزمالك قد خسر ذهابًا بهدفين لهدف واحد، فيما يحتاج للفوز بهدف نظيف أو الفوز بفارق هدفين في حال تسجيل الفريق السنغالي في مرمى الفارس الأبيض للتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، فيما ستطيح أي نتيجة أخرى بالفريق خارج البطولة وإلى الكونفدرالية.