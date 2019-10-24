شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحافظ على تواجده ضمن الـ 50 الأفضل عالميًا بتصنيف «فيفا» لشهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حافظ المنتخب المصري على تواجده ضمن الـ 50 منتخب الأفضل في العالم في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن شهر أكتوبر.

وبقى المنتخب المصري في نفس الترتيب الذي كان عليه في التصنيف الماضي، محتلًا المركز 49 عالميًا، فيما جاء في المركز السادس أفريقيًا بعد كل من السنغال، متصدرة الترتيب الأفريقي (20)، وتونس (29)، ونيجيريا (35)، والجزائر (38)، والمغرب (42).

وكان المنتخب المصري قد خاض مباراة دولية واحدة خلال شهر أكتوبر أمام نظيره البوتسواني انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

واحتلت بلجيكا صدارة الترتيب العالمي كعادتها منذ أكتوبر 2018، فيما أتت فرنسا في المركز الثاني تليها البرازيل ثم إنجلترا ثم الأوروجواي.

وجاءت تونس في الصدارة العربية بعدما احتلت المركز 29 عالمًا، تليها الجزائر في المركز 38، والمغرب في المركز 42، ثم مصر في المركز 49 يليها المنتخب القطري في المركز 57.

ترتيب الـ 10 الأوائل في تصنيف فيفا لشهر أكتوبر

1. بلجيكا

2. فرنسا

3. البرازيل

4. إنجلترا

5. أوروجواي

6. البرتغال

7. كرواتيا

8. إسبانيا

9. الأرجنتين

10. كولومبيا

ترتيب الـ 10 الأوائل على مستوى قارة أفريقيا

1. السنغال

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2. تونس

3. نيجيريا

4. الجزائر

5. المغرب

6. مصر

7. غانا

8. الكاميرون

9. الكونغو الديموقراطية

10. كوت ديفوار

ترتيب الـ 10 الأوائل عربيًا

1. تونس

2. الجزائر

3. المغرب

4. مصر

5. قطر

6. الإمارات

7. السعودية

8. العراق

9. سوريا

10. لبنان