اخبار الرياضه

تركي آل الشيخ يعلن استعداده لعلاج محمد محمود في أي مكان بالعالم

0 نشر
ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن استعداده لعلاج محمد محمود في أي مكان بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ورئيس نادي بيراميدز السابق، عن أسفه لإصابة لاعب الأهلي محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدًا استعداده للمساهمة في علاجه في أي مكان في العالم.

Advertisements

وقال «آل الشيخ»، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «سلامات للاعب محمد محمود، ولو أقدر أقدم حاجة في علاجه في أي مكان في العالم أنا جاهز».

وفي تصريحات لـ«المصري اليوم»، أوضح «آل الشيخ» أن هذا يأتي من حبه لكيان النادي الأهلي وجمهوره، ولعلمه بصعوبة موقف اللاعب الذي عاد للتو من إصابة مماثلة في القدم الأخرى.

بعض أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي أشادوا بروح المستشار تركي آل الشيخ وسرعة استجابته النابعة من حبه لمصر والنادي الأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن استعداده لعلاج محمد محمود في أي مكان بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا