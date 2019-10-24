شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن استعداده لعلاج محمد محمود في أي مكان بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس نادي بيراميدز السابق، عن أسفه لإصابة لاعب الأهلي محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدًا استعداده للمساهمة في علاجه في أي مكان في العالم.

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وقال «آل الشيخ»، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «سلامات للاعب محمد محمود، ولو أقدر أقدم حاجة في علاجه في أي مكان في العالم أنا جاهز».

وفي تصريحات لـ«المصري اليوم»، أوضح «آل الشيخ» أن هذا يأتي من حبه لكيان النادي الأهلي وجمهوره، ولعلمه بصعوبة موقف اللاعب الذي عاد للتو من إصابة مماثلة في القدم الأخرى.

بعض أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي أشادوا بروح المستشار تركي آل الشيخ وسرعة استجابته النابعة من حبه لمصر والنادي الأهلي.