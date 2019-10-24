تصنيف الفيفا 2019.. بلجيكا تتصدر دوليا.. وقطر والامارات الخامس والسادس اسيويا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

كشف الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف الشهري لمتخبات كرة القدم عن شهر أكتوبر الحالي، حيث تصدر المنتخب البلجيكي القائمة الدولية,



وجاء المنتخب الايراني الأول آسيويا، تلاه منتخب اليابان، ثم كوريا واستراليا، وحل المنتخب القطري في خامس المجموعة الاسيوية.

وحل المنتخب الإماراتي في المركز السادس آسيويا ثم المنتخب السعودي.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف برصيد 1752 نقطة وحاء منتخب فرنسا بطل العالم 2018 في المركز الثاني.

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أفريقيا تصدر منتخب السنغال منتخبات القارة السمراء باحتلاله المركز الـ 20 بينما حافظ منتخب إيران على صدارة منتخبات قارة آسيا بتواجده في المركز 27.

عربياً تصدرت تونس ترتيب المنتخبات العربية في المركز 38 وحل منتخب مصر رابعاً في المركز 49 وجاء منتخب السعودية سابعاً في المركز 69.

أفضل خمس منتخبات

1-بلجيكا 2- فرنسا 3- البرازيل 4- إنجلترا 5- أوروجواي

أفضل خمس منتخبات عربية 1- تونس 2- الجزائر 3- المغرب 4- مصر 5- قطر