يوفنتوس يستعد للانتقالات الشتوية بضم باروت​ من توتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

تستعد إدارة نادي ​يوفنتوس​ إلى خوض المنافسة الشديدة في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، بالتعاقد مع لاعب ​توتنهام​ الشاب، ​تروي باروت​.



ولا يزال المراهق الأيرلندي ينتظر أول ظهور له مع فريق ماوريسيو بوتشيتينو في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.

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ويعتبر المهاجم واحدا من أكثر الشبان الواعدين في سبيرز وهناك أمل في أن يتمكن من اقتحام الفريق الأول قبل نهاية الموسم.

ويقول Calciomercato أن يوفنتوس قد أعجب بالشاب وسيواصل مراقبة تطوره.

وأضاف الموقع أن البيانكونيري مهتم بالأيرلندي وسيتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان سيتحرك عند إعادة فتح نافذة النقل.