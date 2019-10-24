المغرب التطواني يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش ويوجه ​حسنية أكادير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

تأهل فريق ​المغرب التطواني​ إلى نصف نهائي ​كأس العرش المغربي​ بعد تفوقه على ضيفه فريق ​سريع وادي زم​ 4- 1 في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي البطولة .

Advertisements

وتقدم المغرب التطواني اولا باحرازه ثلاثة اهداف والتي جاءت عن طريق كل من يوسف بوشتة، ونيلسون سينكاتوكا ومارتن بينجوا عند الدقائق 17 و33 و42 على الترتيب.

ثم نجح السريع في تسجيل هدفه الوحيد عند الدقيقة 88 قبل أن يرد عليه لاعب المغرب بتسجيل هدف فريقه الرابع في الدقيقة الاخيرة من زمن اللقاء.

ويصطدم المغرب التطواني في المربع الذهبي مع ​حسنية أكادير​ الذي تاهل على حساب ​اتحاد طنجة​.