تشيلسي يرفض العروض من أجل كانتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

رفضت إدارة تشيلسي التفكير في أي عروض يتلقاها خلال الفترة المقبلة الخاصة بنجم الفريق ​نغولو كانتي، وذلك خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

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ولا يزال لاعب خط الوسط مرتبطًا بالانتقال إلى فريق ​يوفنتوس​، لكن التقارير تشير الى أن النجم ليس معروضًا للبيع.

ويقال أن مدرب يوفنتوس، ​ماوريسيو ساري​، يريد العمل مرة أخرى مع لاعبه السابق في تورينو. وقد طالب نائب رئيس النادي، بافيل ندفيد، بأن يكون كانتي على رأس قائمة أهداف النادي.

لكن موقع Calciomercato أشار الى عدم وجود مفاوضات لإحضار كانتي إلى ايطاليا في الوقت الحالي.