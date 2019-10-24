شكرا لقرائتكم محمد محمود خارج قائمة المنتخب الأوليمبي بأمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قد أعلن عن قائمة مبدئية تضم 27 لاعبا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، يقلصها إلى 21 لاعبا يوم 29 أكتوبر، موعد تقديم القوائم النهائية كان من بينها محمد محمود قبل تعرضه للإصابة .

وضمت قائمة المنتخب الأوليمبى ثلاثى الإسماعيلى محمد صادق وأحمد أيمن وعبد الرحمن مجدى واستبعاد وجيه عبد الحكيم.

حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة) – عمر صلاح (سموحة) – محمد صبحي (الزمالك) – مصطفى شوبير (الأهلي).

الدفاع: أسامة جلال (إنبي) – محمود مرعي (وادي دجلة) – محمود الجزار (الجونة) – أحمد رمضان “بيكهام” (وادي دجلة) – محمد عبد السلام (الزمالك) – محمد صادق (الإسماعيلي) – أحمد أبو الفتوح (سموحة) – أحمد أيمن (الإسماعيلي) – كريم العراقي (المصري).

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الوسط: أكرم توفيق (الجونة) – غنام محمد (الإنتاج الحربي) – عمار حمدي (الأهلي) – ناصر ماهر (سموحة) – أحمد حمدي (الجونة) – رمضان صبحي (الأهلي) – طاهر محمد (المقاولون) – إمام عاشور (الزمالك) – عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) – محمد محمود (الأهلي).

الهجوم: مصطفى محمد (الزمالك) – صلاح محسن (الأهلي) – أحمد ياسر ريان (الجونة) – ناصر منسي (طلائع الجيش).

أكد الطبيب الألماني الذي أرسلت له إدارة الأهلي أشعة محمد محمود معاناته من قطع في الرباط الصليبي للقدم اليسري، وهو الأمر الذي يحتاج للعلاج لمدة 9 أشهر من تاريخ اجراء الجراحة.

وشهد مران أمس الأربعاء إصابة محمد محمود نجم وسط الفريق وغادر اللاعب المران وتوجه للمستشفى، وأجري أشعة اثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي بالقدم الأخرى غير التي أجري فيها جراحة الصليبي منذ 9 أشهر.

في الوقت الذي نظمت مجموعة من جماهير الاهلى لوقفة أمام منزل اللاعب لتدعيمه في الأزمة على غرار ما حدث مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر المصاب.