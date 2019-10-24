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الأهلي راحة 48 ساعة قبل تحديد مكان المعسكر الخارجي...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين أجازة لمدة 48 ساعة يومي الجمعة والسبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الأحد القادم.

 

ويتدرب الأهلي مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ثم يحصل الفريق على الإجازة، انتظاراً للاستقرار على مكان المعسكر الخارجي الذي من المنتظر أن يخوضه الفريق خلال الفترة المقبلة ولمدة أسبوع.

 

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وتوقفت بطولة الدوري العام بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي والأول، وبالتالي لا توجد أي ارتباطات رسمية لفريق الكرة الأول بالأهلي لمدة شهر من الأن.

 

وتسود حالة من الحزن على الجهاز الفنى ولاعبى الفريق بعد إصابة محمد محمود لاعب وسط الفريق بالرباط الصليبي للمرة الثانية خلال العام الحالى خاصة أنه لم يشارك فى اي مباراة عقب عودته من اصابة الصليبيى الأولى التى تعرض لها فى يناير الماضى

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