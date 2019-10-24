شكرا لقرائتكم الأهلي راحة 48 ساعة قبل تحديد مكان المعسكر الخارجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوقفت بطولة الدوري العام بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي والأول، وبالتالي لا توجد أي ارتباطات رسمية لفريق الكرة الأول بالأهلي لمدة شهر من الأن.
وتسود حالة من الحزن على الجهاز الفنى ولاعبى الفريق بعد إصابة محمد محمود لاعب وسط الفريق بالرباط الصليبي للمرة الثانية خلال العام الحالى خاصة أنه لم يشارك فى اي مباراة عقب عودته من اصابة الصليبيى الأولى التى تعرض لها فى يناير الماضى
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