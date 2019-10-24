شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون.. الأبيض يتحدى بطل السنغال على بطاقة الصعود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الزمالك نظيره جينيراسون فوت السنغالى فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع، بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإعادة المباراة بين الفريقين، وذلك بعد رفض الفريق السنغالى الإجراءات التى اتخذها الكاف نهاية الشهر الماضى بتغيير موعد وملعب المباراة لتُقام على ستاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت، ليصٌروا على موقفهم برفض خوض المباراة بعد التعديلات التى أجريت، ليتم إعادة المباراة مُجددًا اليوم.



الزمالك ضد جينيراسيون.. الفائز يتواجد فى المجموعة الأولى بدوري الابطال

ويصعد الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

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الزمالك ضد جينيراسيون.. البيض يرفع شعار التحدى لإفساد مخطط الضيوف

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى لقاء الليلة، كونها مباراة فاصلة فى مشوار الأبيض فى دورى أبطال إفريقيا، فى ظل سعى الفريق للعبور إلى دور المجموعات لاستكمال المنافسة نحو اللقب، لاسيما وأن جماهير ميت عقبة تحلم بالوصول إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والتتويج باللقب الذى لم يتوج به الأبيض منذ عام 2002 عندما فاز بالبطولة الإفريقية للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى، خاصة بعدما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على فريق نهضة بركان المغربى بضربات الجزاء الترجيحية