شكرا لقرائتكم عبد الحليم على يحتفل بذكرى عيد ميلاده الـ46... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يملك العندليب العديد من الإنجازات مع الزمالك والمنتخب الوطنى، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الحائز على كأس بطولة أمم أفريقيا 2006، التى أقيمت فى مصر.
واشتهر العندليب بالرقم 24 مع الزمالك، وأعلن اعتزاله كرة القدم فى 27 يونيو 2009، وسجل 138 هدفا مع الزمالك من أصل 339 مباراة شارك به.
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