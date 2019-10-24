شكرا لقرائتكم مروان محسن يحتاج 10 أيام قبل نزول التدريبات الجماعية للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف الجهاز الطبي أن اللاعب يحتاج فترة من أسبوع الى 10 أيام لألتئام كسر الوجه بشكل كامل، وذلك بعد مرور 4 أسابيع على تاريخ الإصابة.
ويأتى توقف الدورى بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبى فى مصلحة مروان محسن الذى سيكون جاهز مع استئناف مباربات الدورى الممتاز حيث يخوض الأهلى أول لقاء له يوم 25 نوفمبر المقبل وهو ما يعني أن مهاجم الأحمر سيكون جاهز للمشاركة فى المباريات من حيث التئام الكسر فى الأنف .
مروان محسن تعرض للإصابة بكسسر فى الأنف فى أولى مباريات الأهلى فى الدورى الممتاز امام سموحة والتى أنتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف أحرزه رمضان صبحى باسيست من مروان محسن قبل إصابته وخروجه من الملعب .
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