شكرا لقرائتكم وصول بعثة المصرى لدبى استعدادا للسفر إلى سيشل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة النادى المصرى البورسعيدى، إلى دبى فى طريقها إلى سيشل لخوض مباراة الذهاب بدور الـ32 مكرر بالكونفدرالية أمام كوت دى أور بطل سيشل والمقرر إقامتها على ستاد لينيتيه بالعاصمة فيكتوريا فى الثانية عصر الأحد المقبل – بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة المصرى 20 لاعباً هم : أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته، كريم العراقى، اسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، عمر كمال عبد الواحد، فريد شوقى، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد ياسر، ايزى ايميكا، اسلام عطية، حسن على، سعيد سينبورى، حسين رجب، أحمد جمعة، محمود وادى، أوستين أموتو، شيخ موكورو الذى يترقب الجهاز الفنى محاولات رفع الايقاف عنه أملاً فى مشاركته بمباريات المصرى المحلية والأفريقية.

جدير بالذكر أن البعثة تضم 39 فرداً وستقضى ساعتين “ترانزيت” فى دبى قبل أن تستقل طائرة أخرى إلى سيشل لتصل اليها ظهر اليوم الخميس.