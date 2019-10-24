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شكرا لقرائتكم مصر تحتفظ بالمركز 49 عالميا في تصنيف الفيفا والسادس إفريقياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
فيما احتفظت السنغال بريادتها الإفريقية، بعدما حافظت على المركز الـ 20 عالمياً، تليها تونس فى المركز الثاني والـ 29 عالمياً، ثم نيجيريا في المركز الثالث لكنها تراجعت للمركز الـ 35 عالمياً، ثم الجزائر بطل النسخة الاخيرة من بطولة كأس الامم الافريقية بالمركز الثالث افريقياً والـ 38 عالمياً، والمغرب الخامس افريقياً وتراجعت للمركز 42عالمياً.
وعالميا احتفظ اول رباعى بنفس التصنيف عن الشهر الماضى حيث تواجدت بلجيكا على القمة ويليها فرنسا والبرازيل وإنجلترا، وارتقت أوروجواي للمركز الخامس وتراجعت البرتغال للمركز السادس ثم كرواتيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا.
ويستعد منتخب مصر للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام بعد عامين فى الكاميرون.
وأسفرت قرعة مجموعات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، التى أقيمت فى أحد فنادق منطقة الزمالك، عن تواجد منتخب مصر فى مجموعة متوازنة تضم إلى جانب الفراعنة كل من منتخبات كينيا، توجو، وجزر القمر.
ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعة إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021، ماعدا مجموعة الكاميرون صاحبة الأرض.
ويستهل منتخب مصر مشواره فى التصفيات يوم 14 نوفمبر المقبل ضد كينيا في الجولة الاولى من التصفيات، على أن تقام مباريات الجولة الثانية يوم 18 من الشهر ذاته مع جزر القمر وتقام مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات يومي 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020، والجولة الخامسة في أكتوبر 2020، والجولة السادسة في نوفمبر 2020.
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