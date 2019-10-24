شوقى غريب يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران الفراعنة الأحد المقبل...

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واتفق الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى على تقسيم برنامج الإعداد لأمم افريقيا تحت 23 سنة، على ثلاث مراحل تبدأ الأولى بمعسكر مفتوح خلال الفترة من25 الى 27 اكتوبر الحالي ، يؤدى خلالها الفريق مرانه على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة ، في حين تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 28 اكتوبر وحتى 2 نوفمبر خارج القاهرة ، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيره يوم 3 نوفمبر وتستمر حتي 22 نوفمبر بالمقر الدائم للفريق الخاص ببطولة الأمم الإفريقية.
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