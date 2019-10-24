شكرا لقرائتكم مدبولي: مصالحة جماهير الإسماعيلي أهم مكاسب الانتصار على الجزيرة الإماراتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال مدبولي :"نلعب كرة قدم جماعية، سنعمل على تقديم نفس أداء مباراة الذهاب خلال مباراة العودة في الإمارات ، تأهلنا لم يحسم حتى الأن".

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تابع: "مصالحة الجماهير وسعادتها اهم مكاسب الانتصار ،أشكر زملائى على الاصرار الذى تحلو به فى لقاء الجزيرة، موضحا أن لقاء العودة لن يكون سهلا ولكن نتيجة لقاء الذهاب خطوة جيدة نحو التقدم للامام و بلوغ الدور المقبل بمشيئه الله”.

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية طويلة بعد الانتصار على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لاشىء ، فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

أحرز شيلونجو هدف التدقم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".