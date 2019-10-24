شكرا لقرائتكم ديسابر يتمسك بمعاقبة لومالا رغم اعتذاره ببيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز، بمعاقبة الأوغندي عبده لومالا لاعب الفريق ، بعد تصرفه الغريب وغضبه عقب أستبداله في مباراة الإنتاج الحربي، وركله زجاجة المياه فى وجه زملائه بدكة البدلاء ورفض مصافحة زميله البديل. ولم يشفع اعتذار لومالا لزملائه والجهاز الفنى، إلا أن ديسابر أصر على معاقبة اللاعب بتغريمه ماليًا، واستبعاده من رحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز يوم الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ 32 الإضافى بالكونفدرالية الأفريقية. وضمت قائمة بيراميدز المسافرة إلى تنزانيا كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور Advertisements خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس ويؤدي الفريق مرانه الأخير في التاسعة صباحًا بملعب الدفاع الجوي قبل السفر في الواحدة ظهرا إلى تنزانيا على أن يكون الوصول عند الثامنة مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديسابر يتمسك بمعاقبة لومالا رغم اعتذاره ببيراميدز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.