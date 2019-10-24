شكرا لقرائتكم عمرو محب: عماد متعب يتقدم للحصول على دبلومة فيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا للحصول على دبلومة فيفا للإدارة الرياضية التي تنظمها جامعة القاهرة في النسخة المقبلة والتي تنطلق مع بداية العام المقبل.

وتلقت إدارة جامعة القاهرة طلب مهاجم الأهلي وهدافه التاريخي الحائز على عدد من البطولات القارية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطني أبرزها مشاكته الجيل الذهبي للفراعنة في ثلاثية بطولات كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة التي تولي فيها المدير الفني الأسبق حسن شحاتة المسئولية الكاملة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو محب ممثل مركز الدراسات الرياضية السويسري cies الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن انضمام عماد متعب للحصول على شهادة رسمية في الإدارة الرياضية ومعترف بها من قبل الاتحاد الدولي للعبة يكشف حسم النجم التاريخي رغبته في خوض تجربة الإدارة خلال الفترة المقبلة.

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وقال عمرو محب الذي يعمل حالياً مترجماً للمدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن متعب واحد من نجوم الكرة المصرية التاريخيين مشدداً على أنه أحد النماذج الواعدة القادرة على ثقل موهبتها الكروية بالتعليم.

أضاف عمرو محب أن البرازيلي كاكا أحد أشهر هدافي العالم ومنتخب السيليساو حصل مؤخراً على دبلومة الفيفا من جامعة برازيلية في واحدة من المفاجآت السعيدة التي تؤكد مدى نجاح الدبلومة على مستوى العالم خاصة وأن الإدارة الرياضية في كل البلدان المحترفة تقوم على الإدارة الرياضية.

وأوضح أن عماد متعب سيكون امتداد لنجوم كثر حصلوا على الشهادة من قبل الاتحاد الدولي للعبة في مصر أمثال وائل جمعة وزكريا ناصف، وغيرهم من النجوم والقيادات التي تمثل العمود الفقري للعديد من الأندية في مصر، والفرنسي ترزيجيه عالمياً الذى سبق وأن حصل عليها قبل سنوات.