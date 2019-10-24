اخبار الرياضه

الأهلى يمنح لاعبيه إجازة 48 ساعة ويستأنف تدريباته الأحد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح لاعبيه إجازة 48 ساعة ويستأنف تدريباته الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لاعبى الفريق بالحصول على إجازة لمدة 48 ساعة غداً الجمعة وبعد غد السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد.

ويؤدى الأهلى مرانه مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ثم يحصل الفريق على الإجازة، انتظاراً للاستقرار على مكان المعسكر الخارجى الذى من المنتظر أن يخوضه الفريق خلال الفترة المقبلة ولمدة أسبوع.

وتوقفت بطولة الدورى العام بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى والأول، وبالتالى لا توجد أى ارتباطات رسمية لفريق الكرة الأول بالأهلى لمدة شهر من الآن.

وتسود حالة من الحزن لدى الجهاز الفنى ولاعبى الفريق بعد إصابة محمد محمود لاعب وسط الفريق بالرباط الصليبى للمرة الثانية خلال العام الحالى، خاصة أنه لم يشارك فى أى مباراة عقب عودته من إصابة الصليبى الأولى التى تعرض لها فى يناير الماضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يمنح لاعبيه إجازة 48 ساعة ويستأنف تدريباته الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا