شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح لاعبيه إجازة 48 ساعة ويستأنف تدريباته الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لاعبى الفريق بالحصول على إجازة لمدة 48 ساعة غداً الجمعة وبعد غد السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد.

ويؤدى الأهلى مرانه مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ثم يحصل الفريق على الإجازة، انتظاراً للاستقرار على مكان المعسكر الخارجى الذى من المنتظر أن يخوضه الفريق خلال الفترة المقبلة ولمدة أسبوع.

وتوقفت بطولة الدورى العام بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى والأول، وبالتالى لا توجد أى ارتباطات رسمية لفريق الكرة الأول بالأهلى لمدة شهر من الآن.

وتسود حالة من الحزن لدى الجهاز الفنى ولاعبى الفريق بعد إصابة محمد محمود لاعب وسط الفريق بالرباط الصليبى للمرة الثانية خلال العام الحالى، خاصة أنه لم يشارك فى أى مباراة عقب عودته من إصابة الصليبى الأولى التى تعرض لها فى يناير الماضى.