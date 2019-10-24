الإسماعيلى يخطر فوزى وحمدى بموعد المران الانفرادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر النادى الاسماعيلى محمد فوزى وعماد حمدى، لاعبى الفريق، بالحضور للنادى السبت المقبل للتدريب بشكل منفرد رغم حصول الدراويش على إجازة لمدة أسبوع.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية طويلة بعد الانتصار على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لا شىء أمس الأربعاء، فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

أحرز بنسون شيلونجو هدف التقدم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".

وكان محمد فوزى وعماد حمدى قد طلبا من صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الخروج من المعسكر والمبيت فى منازلهم الاثنين الماضى لظروف خاصة ولم يرد مدير الكرة على طلبهم سواء بالقبول والرفض وهو الامر الذى اعتبره اللاعبان بمثابة الموافقة ليقرر كل منهما حزم حقائبه والخروج من المعسكر ، وعند عودتهم مساء الثلاثاء فوجىء كل منهما بخروجه من قائمة المباراة وسط ثورة غضب عارمة من المدرب الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق ليحاول اللاعبان توضيح موقفهما ولكن دون جدوى فى ظل عدم إجادتهم التحدث باللغة الانجليزية ورفض صبرى المنياوى وأدهم السلحدار المدرب المساعد القيام بالترجمة ليقرر اللاعبان الرحيل من المعسكر لاسيما بعد أن أكد مدير الكرة أنه لم يوافق على خروجهم وأنهم غادرا المعسكر دون رغبته، ولم يستعيد محمد فوزى حارس مرمى الاسماعيلي مكانه فى عرين الدراويش منذ طرده فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدوري بينما يغيب عماد حمدى عن مباريات الفريق منذ إنطلاق المسابقة بسبب رفضه تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء.