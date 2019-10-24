شكرا لقرائتكم خبر عن مران مفتوح للمنتخب الأوليمبى الأحد المقبل باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شوقى غريب ، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، فتح مران الفراعنة أمام وسائل الإعلام الأحد المقبل على أحد الملاعب الفرعية باستاد القاهرة وتحديدا فى الخامسة مساءً.

واتفق الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى على تقسيم برنامج الإعداد لأمم أفريقيا تحت 23 سنة على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بمعسكر مفتوح خلال الفترة من25 إلى 27 أكتوبر الجارى، يؤدى خلالها الفريق مرانه على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة، فى حين تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 28 اكتوبر وحتى 2 نوفمبر خارج القاهرة، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيره يوم 3 نوفمبر وتستمر حتي 22 نوفمبر بالمقر الدائم للفريق الخاص ببطولة الأمم الأفريقية.

واختار شوقى غريب 27 لاعبا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير، والدفاع : أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي، وخط الوسط : أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر وأحمد حمدي، وخط الهجوم : رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي ومحمد محمود ومصطفي محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسى.