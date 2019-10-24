شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وجينيراسيون اليوم بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك مباراة حاسمة في الثامنة من مساء اليوم الخميس، أمام فريق جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 لدوري ابطال افريقيا.

مباراة اليوم شهدت العديد من مراحل الشد والجذب بعدما تم تأجيلها بسبب اعتراض الفريق السنغالي علي تغيير ملعب المباراة ، ليحسم الاتحاد الأفريقي " كاف " الجدل بقرار إعادة المباراة ، وتم عمل قرعة دور الـ 16 للبطولة دون تحديد الفائز من الفريقين لحين حسم البطاقة الأخيرة في التأهل اليوم.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فى دورى ابطال افريقيا

تنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون فى الثامنة من مساء اليوم الخميس ، الموافق 24/ 10 / 2019، وذلك على ستاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون

من المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وجينيراسيون عبر قناة أون سبورت.

موقف الزمالك قبل مباراة اليوم

يحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم بهدف نظيف او فارق هدفين في حالة احراز الفريق السنغالي أهداف، بسبب خسارة الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 ، التي أقيمت بالسنغال.

قائمة الزمالك

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك قائمة المباراة والتي تضم :

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محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط

خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.

ويغيب عن صفوف الزمالك كل من : محمد عبد الغني ومحمد حسن وشيكابالا وعمر السعيد ومحمد أبو جبل للإصابة ، ومحمد اوناجم وامام عاشور لعدم قيدهما افريقيا.

وعاد للقائمة عبد الله جمعة الذي غاب عن مباراة المقاولون الأخيرة للإصابة، فيما عاد أيضا مصطفي فتحي للمشاركة الأفريقية بعد ضمه لقائمة مباراة الغد، وهي المرة الاولي التي يدخل قائمة الفريق في أي مباراة افريقية هذا الموسم.

مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا في حالة فوزه بمباراة اليوم

يقع الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون في المجموعة الاولي في دور الـ 16 لدوري ابطال افريقيا والتي تضم كل من اول أغسطس الانجولي ، وزيسكو يونايتد الزامبي ، ومازيمبي الكونغولي.