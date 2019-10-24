شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حفيدات كليوباترا على موعد مع التاريخ فى قفص الاسكواش أمام الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمان 24 أكتوبر، المناسبة بطولة العالم لسيدات لاسكواش، أما عن المكان فاجتمعت فيه أصالة الماضي بشموخه ومجده وطموح الحاضر بعنفوانه وشبابه، أنت على موعد مع المتعة في رحلة قصيرة داخل القفص الزجاجي وفي حضرة الأجداد الفراعنة.



تحمل الساعات المقبلة منافسة كبيرة بين الرباعي المصري رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، نور الشربيني المصنفة العالمية الثانية وبطل العالم في النسخة الماضية، نور الطيب المصنفة العالمية الثالثة، نوران جوهر النجمة الواعدة والمصنفة العالمية الخامسة حتى الآن.

الوصول للقمة ليس سهلا والحفاظ عليها هو الأمر الأصعب، تحت هذا الشعار تضع سيدات مصر في لعبة الاسكواش العديد من الخطوط والطموحات التي ستشكل حافزا في المنافسة المرتقبة ببطولة العالم، وبعد أن وضعن مصر على الخريطة العالمية في اللعبة وسيطرن على المراكز الأولى في التصنيف العالمي باتت المنافسة تأخذ شكلا أخر في كيفية الوصول للقمة والهيمنة على العرش الذهبي لسيدات الاسكواش.



نور الشربيني تمتلك نصيب الأسد في هذه البطولة الهامة بعدما توجت بثلاث نسخ من بينها نسختين متتاليتين، أما رنيم فحصلت عليها مرة واحدة، ومازالت نور الطيب ونوران جوهر تبحثان عن التتويج الأول.



الأهرامات كانت السبيل الأول في وضع مصر على الخريطة العالمية للاسكواش بعد الأداء المبهر لأحمد برادة النجم السابق الذي مهد الطريق لغيره من المواهب المصرية.



وفي الأهرامات من جديد يشتعل صراع التصنيف والذي ضمنت فيه رنيم الوليلي المركز الأول، إلا أن الثلاث مراكز التالية تبقى محل صراع ومنافسه من نور الشربيني والطيب ونوران جوهر، فمن ستحمل اللقب منهم ستغير التصنيف وتعيد ترتيبه من جديد.



الخليج 365 يسلط الضوء على أبرز ما قدمت نجمات الاسكواش في القفص الزجاجي خلال الصور التالية:

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رنيم الوليلى رنيم الوليلى



بطولة الاسكواش



نور الشربينى



نور الشربينى نور الشربينى



نور الطيب



رنيم الوليلى



نور الشربينى ورنيم الوليلى نور الشربينى ورنيم الوليلى



نوران جوهر