قميص الأهلى على الطراز العالمي في الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو الأهلي مع راعية الملابس على تغيير الوان القمصان البديلة مُجدداً في الموسم الجديد، بعد اختيار النادي للزي الخاص بالموسم القادم 2020/2021 ،عقب الاتفاق على إنجاز الأمر مبكراً على غرار ما يحدث في جميع الأندية العالمية.
وأكد مسئولو الأهلي أن الملابس الجديدة ستشهد عددا من التغيرات عن زى الموسم الحالى، الذى تم استلامه مؤخراً، كاشفين أن الزى الجديد سيضاهى الفرق العالمية فى الدوري الإنجليزي والإسباني، والغى النادى الاحمر في ملابس الموسم الجاري الزي البديل باللون الأزرق، وأصبحت ألوان قمصان النادي الثلاثة ، هي الأحمر والأسود والبستاج.
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