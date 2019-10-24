شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بعثة المصرى تصل مطار دبى فى طريقها إلى سيشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة النادى المصرى البورسعيدى إلى دبى فى طريقها إلى سيشل لخوض مباراة الذهاب بدور الـ32 مكرر بالكونفدرالية أمام كوت دى أور بطل سيشل، والمقرر إقامتها على استاد لينيتيه بالعاصمة فيكتوريا في الثانية عصر الأحد المقبل – بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وتضم قائمة المصرى 20 لاعباً هم: أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمر كمال عبد الواحد ، فريد شوقي ، حجاج عويس ، عمرو موسى ، أحمد ياسر ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، سعيد سينبوري ، حسين رجب ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو الذي يترقب الجهاز الفني محاولات رفع الايقاف عنه أملاً في مشاركته بمباريات المصري المحلية والأفريقية.



جدير بالذكر أن البعثة تضم 39 فرداً وستقضى ساعتين “ترانزيت” فى دبى قبل أن تستقل طائرة أخرى إلى سيشل لتصل اليها ظهر اليوم الخميس.