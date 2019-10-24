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حسام البدرى يطلب انطلاق معسكر المنتخب أول نوفمبر بعد توقف الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة أول نوفمبر المقبل استعدادا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة امّم افريقيا 2021 بالكاميرون. 

وجاء قرار حسام البدري بعد اعلان اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ايقاف مباريات الدوري العام استعدادا لبطولة امّم افريقيا تحت 23 سنة ، علي أن تقام مباريات دور الـ32 لبطولة كاس مصر اواخر اكتوبر الجاري أو أول نوفمبر بحيث ينضم لاعبو الاهلي والزمالك عقب المباريات مباشرة ، فيما يرتبط ناديا المصرى وبيراميدز بمباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يومي 27 اكتوبر و3 نوفمبر المقبل لينضم لاعبوهم عقب انتهاء المباريات الافريقية .

كان المنتخب الأول لعب مباراة ودية أمام بتسوانا 14 أكتوبر الجارى، وفاز بهدف نظيف سجله حمدى فتحى.

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