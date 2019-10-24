تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بمركزها عالميًا وعربيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر أكتوبر والذي شهد حفاظ المنتخب المصري على ترتيبه في الـ49 عالميًا.

كما حافظ منتخب الفراعنة على مركزه السادس أفريقيًا والرابع عربيًا.

وواصل المنتخب السنغالي حفاظه على القمة الأفريقية بينما احتل المركز الـ20 على المستوى العالمي، وتربعت تونس على قمة المنتخبات العربية والثانية على المستوى الأفريقي يسنما احتل المركز الـ29 عالميًا.

وواصلت بلجيكا محافظتها على القمة تليها فرنسا ثم البرازيل وإنجلترا في المركزين الثالث والرابع.

وتمكن منتخب أوروجواي من القفز إلى المركز الخامس في حين تراجع البرتغال مركزًا واحدًا ليحل سادسًا.

وجاء تصنيف العشرة المنتخبات الأولى كالآتي:

1- بلجيكا

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- أوروجواي

6- البرتغال

7- كرواتيا

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8 إسبانيا

9- الأرجنتين

10- كولومبيا

وجاء تصنيف العشرة منتخبات الأفريقية الأولى كالآتي:

1- السنغال (20 عالميًا)

2- تونس (29 عالميًا)

3- نيجيريا (35 عالميًا)

4- الجزائر (38 عالميًا)

5- المغرب (42 عالميًا)

6- مصر (49 عالميًا)

7- غانا (51 عالميًا)

8- الكاميرون (52 عالميًا)

9- الكونغو (54 عالميًا)

10- كوت ديفوار (56 عالميًا).