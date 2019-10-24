كيف تناولت صحف إنجلترا ظهور صلاح أمام جينك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في مباراة فريقه أمام جينك في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

صلاح عاد للظهور مع ليفربول بعدما غاب عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد بسبب الإصابة، إلا أن "مو" استعاد في مباراة الأمس الثقة من جديد عن طريق تسجيله وصناعة هدف لصالح ساديو ماني.

ليفربول بقيادة صلاح استطاع أن يحقق فوزًا عريضًا على جينك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، لينفرد "الريدز" بالمركز الثاني حاليًا برصيد ست نقاط بفارق نقطة عن نابولي.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية عن ظهور صلاح أمام بطل بلجيكا؟

"ثلاثي ناري"

قالت صحيفة ميرور البريطانية، إن الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح استطاع التسجيل في شباك جينك مع وجود إسهامات من البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وعلقت الصحيفة البريطانية على عودة صلاح أمام بطل بلجيكا بأنه ساهم في تعزيز الخط الأمامي لفريقه بعدما أصبح لائقًا للظهور حيث كان غاب عن موقعة مانشستر يونايتد للإصابة.

وأضافت الصحيفة أن الثلاثي الناري - محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمنيو- عاد من جديد للتألق.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغم القيد الدفاعي على صلاح من مدافعي جينك إلا أنه نجح في النهاية بالتسجيل وصناعة هدف.

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"ذكاء صلاح"

سلطت صحيفة "إكسبريس" الضوء على عودة صلاح مع فريقه ليفربول أمام جينك بعد غيابه في مباراة "الريدز" الأخيرة بالدوري أمام الغريم مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن صلاح ظهر بشكل مخيب في الشوط الأول حيث لم يشكل أي تهديد على مرمى المنافس بالشكل المطلوب.

الصحيفة أكملت أن صلاح ظهر بشكل مختلف قبل نهاية المباراة بعدما مرر كرة رائعة لساديو ماني بجانب هدفه الذي جاء من مجهود رائع ليساعد فريقه في الحصول على نقاط المباراة من خارج الديار.

"صلاح يحطم جينك"

علقت صحيفة "ديلي ستار" على أداء صلاح أمام جينك، قائلة :"مو استطاع أن يحطم بطل بلجيكا رفقة ساديو ماني".

وتابعت الصحيفة، أن صلاح ظهر في آخر 13 دقيقة من نهاية المباراة بشكل رائع بعد تمريرة سحرية لماني بجانب تسجيله هدف رائع عقب تخطيه ثلاثة مدافعين من جينك.

"إضافة صلاح"

تحدثت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن ظهور محمد صلاح مع ليفربول، لافتة إلى أن النجم المصري استطاع أن يضيف لهجوم "الريدز" بعد العودة من الإصابة.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح تمكن خلال دقائق فقط أن يسجل ويصنع رغم البداية المخيبة التي ظهر عليها أمام جينك البلجيكي.