"تغييران".. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في المباراة المقرر لها مساء اليوم على ملعب "السلام" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

مراسل "الخليج 365" بنادي الزمالك، أفاد أن الصربي ميتشو سيجري تغييران في التشكيل من خلال عودة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من محمد عبد الشافي والذي شارك في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري.

وسيكون التغيير الثاني في الجانب الهجومي من خلال الدفع بالمغربي أشرف بنشرقي بدلاً من مواطنه محمد أوناجم.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - أشرف بنشرقي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وكان مباراة الذهاب والتي أقيمت في السنغال انتهت بتفوق جينيراسيون بهدفين مقابل هدف وحيد، ليصبح الزمالك مطالبًا بالفوز بهدف دون رد من أجل استكمال مشواره الأفريقي والمشاركة في دور المجموعات.

جدير بالذكر أن الزمالك في حال تأهله إلى دور المجموعات سيتواجد في المجموعة الأولى مع أندية مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.