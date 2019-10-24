برشلونة يجتاز اختبار "براغ" بفوز صعب في دوري الأبطال

حقق فريق برشلونة فوزا صعبا في أرض منافسه التشيكي سلافيا براغ، بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا الأربعاء.



وسجل لبرشلونة ميسي في الدقيقة 3، وبيتر أولاينكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57، بينما أحرز يان بوريل هدف سلافيا براج الوحيد في الدقيقة 50.



وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما تجمد سلافيا براج عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.



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