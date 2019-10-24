رياضة | نجم برشلونة يفتح النار على زملائه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يفتح النار على زملائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مارك أندريه تير شتيجن احارس برشلونة الإسباني النار على أداء فريقه أمام سلافيا براج التشيكي رغم الفوز 2-1 في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا مؤكداً أن على اللاعبين التحدث فيما بينهم داخل غرف الملابس لأن الأمور لم تكن على ما يرام

وقال شتيجن في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "لم نقدم المستوى المنتظر، ولكننا على الأقل خرجنا بالنقاط الثلاث، ولكن يجب الحديث عن أمور عديدة يجب تحسينها.. لا أريد الحديث عن هذه الأمور لوسائل الإعلام، أريد الحديث مع اللاعبين أنفسهم".

Advertisements

وحول أداءه الشخصي خلال مباراة اليوم، واستكمال سلسلة التألق الملفت خلال المباراتين السابقتين، عندما كان أفضل لاعب في كتيبة البرسا قال: "أرغب دائماً في مساعدة الفريق، الخصم هدد مرمانا بفرص خطيرة، لأننا لم نكن منظمين، ودوري الدفاع عن عرين الفريق".

وعلق صاحب 27 عاماً على تعادل الفريق التشيكي، في أول فرصة له في الشوط الثاني، قائلاً: "هذا غير مقبول، هناك بعض الجوانب التي يجب تحسينها، لم نعد للمباراة بعد الاستراحة بقوتنا الكاملة، هي أشياء تحدث في أي مباراة".

ورغم كل هذه الأمور، إلا أن تير شتيجن ثمَن الانتصار وتصدر المجموعة: "نريد الحفاظ على الأفضلية في مجموعة صعبة للغاية".