رياضة | لافتة عنصرية "عارية" تهز ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافتة عنصرية "عارية" تهز ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على إدانة اللافتة العنصرية ضد لاعب الفريق ديفوك أوريجي، والتي عرضها مشجعو فريق جينك البلجيكي قبل مباراة الفريقين، في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

رفع المشجعون لافتة تصور رأس ديفوك على جسم عاري بجانب كأس دوري أبطال أوروبا.

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ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن النادي قوله، إنه تصرف سريعاً لإزالة اللافتة التي تخلد الصورة النمطية للعنصرية.

وذكر النادي أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، وأنه يدين بشدة اللافتة المسيئة التي ظهرت قبل انطلاق المباراة".

وقضى أوريجي 9 أعوام في فرق الناشئين بنادي جينك، قبل أن ينتقل إلى صفوف ليل في 2010.