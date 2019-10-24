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رياضة | تشامبرلين يتفوق على صلاح وماني في لقاء ليفربول وجينك

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حصل الإنجليزي أليكس أوكلاند تشامبرلين على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ليفربول أمس أمام جينك البلجيكي متفوقًا على زميليه محمد صلاح وساديو ماني.

وحقق ليفربول فوزًا كبيرًا على جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة .

وقدم تشامبرلين مستوى مميزًا للغاية مع ليفربول في مباراة الأمس، حيث سجل ثنائية رائعة في اللقاء.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات ليصل للنقطة السادسة خلف نابولي صاحب الصدارة.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا

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نابولي ٧ نقاط

ليفربول ٦ نقاط

ريد بول ٣ نقاط

جينك نقطة

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