رياضة | تصريحات غريبة من "فالفيردي" على مباراة برشلونة وسلافيا براج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات غريبة من "فالفيردي" على مباراة برشلونة وسلافيا براج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن سعادته الكبيرة بالنقاط الثلاث من الفوز على سلافيا براج التشيكي 2-1، في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما اعترف بمعاناة الفريق بسبب طريقة لعب المنافس الجريئة.

وأكد فالفيردي أنه لم يتوقع أن يفقد الفريق السيطرة على المباراة في أوقات كثيرة كما حدث، لاسيما في الشوط الثاني عندما كان الخصم يبحث عن التعادل، وهو ما يثير الجدل حول أهلية فالفيردي لقيادة فريق بحجم برشلونة.

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وأضاف مدرب برشلونة: "نبحث في كل مباراة عن السيطرة منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 95، وهذا الوضع المثالي لأي فريق، ولكن حقيقة الأمر أيضاً عندما يأتي دورك للقيام بشيء آخر، فعليك معرفة كيفية تنفيذه، وبصورة جيدة، عانينا كثيراً، وسنرى كيف ستسير المباريات المقبلة؟".

وأثنى المدرب الباسكي على أداء الفريق التشيكي: "دخل بقوة في اللقاء بالشوط الثاني، وتحول فريقه للاعتماد على الهجمات المرتدة "لقتل المباراة.. كان بإمكاننا قتل المباراة واللعب بهدوء أكثر، المنافس ضغط علينا بقوة في الشوط الثاني بـ6 و7 لاعبين في مناطقنا".

وشدد فالفيردي على لاعبيه بضرورة تقبل وجود منافس آخر في الملعب يخاطر بقوة، وأن هناك لحظات يجب عليك أن تعرف كيف تدافع وتتصدى للكرات العرضية المتتالية داخل المنطقة".