رياضة | هدف محمد صلاح الأكثر بحثا للمصريين بعد مباراة جينك ضد ليفربول

هدف محمد صلاح نجم الفريق الأول للريدز، خطف أنظار جميع عشاق النادي الإنجليزي، والجماهير المصرية الداعمة للاعبة، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث على جوجل صباح اليوم، بعد مباراة جينك ضد ليفربول التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء.

هدف محمد صلاح في مباراة جينك ضد ليفربول

تمكن هدف محمد صلاح من قيادة ليفربول الإنجليزي لفوز ساحق على مضيفه جينك البلجيكي، بنتيجة 4 - 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "لومينوس أرينا".

نتيجة مباراة جينك ضد ليفربول

تقدم اليكس أوكسلاند تشامبيرلين في النتيجة مبكرًا لليفربول في الدقيقتين الثانية، والسابعة والخمسين من زمن المباراة، قبل أن يعزز الدولي السنغالي ساديو ماني التقدم للريدز بالهدف الثالث في الدقيقة السابعة والسبعين من زمن المباراة، بعد أسيست رائع من الدولي المصري محمد صلاح.

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ولم ينه صلاح المباراة دون أن يتوج مجهوداته الكبيرة في المباراة بهدف رائع في الدقيقة السادسة والثمانين من زمن المباراة اختتم بها رباعية الريدز، قبل أن يقلص ستيفن أودي النتيجة لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر اللقاء.

نتائج ليفربول وجينك في أول جولتين

سقط نادي جينك في فخ الخسارة بالجولة الأولى أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 6-2، وتلقى ليفربول أيضًا خسارة ثقيلة من مضيفه نابولي بنتيجة 2-0، وفي الجولة الثانية سيطر التعادل السلبي على مباراة جينك ونابولي، بينما حقق حامل لقب النسخة الماضية فوزه الأول بالبطولة أمام ضيفه ريد بول بنتيجة 4-3.

ترتيب ليفربول وجينك في المجموعة الخامسة

يتربع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي على قمة صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، بينما يحتل ليفربول الإنجليزي المركز الثاني برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في مباراة، ويأتي ريد بول سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والخسارة في مباراتين، بينما يتذيل نادي جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة، جمعها من التعادل في مباراة واحدة والخسارة في مواجهتين.